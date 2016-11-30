Богомолець здає в оренду приміщення посольству США

Депутат від БПП Ольга Богомолець здає американському посольству в оренду квартиру.

Про це йдеться у змінах до майнового стану, які Богомолець внесла на сайті е-декларацій у середу.

Згідно з інформацією, за надання в оренду приміщення Посольству США Богомолець отримала 148 411 гривень.

В коментарі Українській правді Богомолець повідомила, що йдеться про квартиру, яку вона.

"Я здаю квартиру в Києві. Ще до приходу в політику вона була офіційно здана в оренду, оплата безготівкова", - пояснила Богомолець.

На прохання повідомити, хто там проживає, вона додала, що "посольство не надає інформацію про тих, хто там проживає".

У 2015 році Богомолець також декларувала дохід від здачі в оренду приміщення американському посольству. Тоді за рік вона отримала 1508341 грн та ще компенсацію комунальних платежів на суму 43739 грн.

Богомолець до приходу в політику була головним лікарем Інституту дерматології та косметології доктора Ольги Богомолець. З грудня 2004 року до жовтня 2005 року була особистим лікарем президента Ющенка.

Оксана Коваленко, УП