Богомолец сдает в аренду помещение посольству США

Депутат от БПП Ольга Богомолец сдает американскому посольству в аренду квартиру.

Об этом говорится в изменениях в имущественное положение, которые Богомолец внесла на сайте е-деклараций в среду.

Согласно информации, за предоставление в аренду помещения Посольство США Богомолец получила 148411 гривен.

В комментарии "Украинской правде" Богомолец сообщила, что речь идет о квартире.

"Я сдаю квартиру в Киеве. Еще до прихода в политику она была официально сдана в аренду, оплата безналичная", - пояснила Богомолец.

По просьбе сообщить, кто там проживает, она добавила, что "посольство не предоставляет информацию о тех, кто там проживает".

В 2015 году Богомолец также декларировала доход от сдачи в аренду помещения американскому посольству. Тогда за год она получила 1508341 грн и еще компенсацию коммунальных платежей на сумму 43 739 грн.

Богомолец до прихода в политику была главным врачом "Института дерматологии и косметологии доктора Ольги Богомолец". С декабря 2004 года по октябрь 2005 года была личным врачом президента Ющенко.

Оксана Коваленко, УП