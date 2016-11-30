У сина Грицака в декларації три квартири, автівки, катер

Син глави СБУ прокурор Олег Грицак за 2015 рік задекларував півквартири у Києві і два автомобілі.

Про це свідчить інформація з його електронної декларації.

Вказується, що він у 2015 році був на посаді у військовій прокуратура Центрального регіону України.

Так, Грицак володіє 50% київської квартири площею 95 кв. м. і земельною ділянкою 997 кв. м. в Київській області.

Його дружина Анна має дві квартири. Одна у Києві площею 84,3 кв. м., інша у с. Чайки під Києвом (49,5 кв. м.).

Також у декларації Грицака вказані два дорогих годинники Zenith і Paul Picot.

У власності Грицака автомобіль Land Rover 2010, катер Buster 2010 року і два причепи. У дружини Mercedes-benz 2002 року.

В декларації вказано, що зарплата Грицака у прокуратурі Києва склала 56 878 грн., а у військовій прокуратурі 53 220 грн. Його дружина загалом задекларувала 38 тисяч гривень доходу як юридична особа. Частина цих грошей є доходом від зайняття підприємницькою діяльністю.

Грицак із дружиною зазначили у готівці відповідно 7 і 5 тисяч доларів.

У середу стало відомо, що прокуратура призначила сина голови Служби безпеки України Василя Грицака Олега начальником відділу прокуратури Київської області.

Українська правда