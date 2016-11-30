Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сина Грицака влаштували контролювати СБУ

Середа, 30 листопада 2016, 13:52
Сина Грицака влаштували контролювати СБУ

Прокуратура призначила сина голови Служби безпеки України Василя Грицака Олега начальником відділу прокуратури Київської області.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело у відомстві.

"Так, він працює у нас", – сказав співрозмовник.

Грицак-молодший призначений на посаду начальника відділу нагляду за дотриманням законів органами СБУ.

 
Олег Грицак

При цьому співрозмовник не повідомив дату його призначення.

Як відомо, раніше Олег Грицак працював заступником прокурора Святошинського району Києва.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУГрицакпрокуратураКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
ОновленоЗеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
Усі новини...
Реклама: