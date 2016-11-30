У МЗС підтвердили погрози з боку РФ і звернуться до світу

У МЗС підтверджують, що з боку російської сторони надходили погрози застосувати силу в разі проведення Україною ракетних навчань біля Криму.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Було декілька нот і листів від МЗС і Міноборони РФ, в яких зазначалося, що заплановані навчання нібито порушують суверенітет Росії і міжнародне право. Також вказувалась готовність відповісти на наші випробування", - зазначила Беца.

На уточнююче питання УП, вона пояснила, що в документах, в контексті запланованих Україною випробувань були погрози з боку РФ про застосування сили.

Беца повідомила, що український МЗС вже підготував ноту з категоричним протестом і направить її російській стороні найближчими годинами.

"Наша позиція – це суверенна територія України і всі ракетні навчання і випробування проводяться виключно у межах українського законодавства та норм міжнародного права. Зокрема вони проводяться відповідно до статей 1 і 2 Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 1944 року в межах сухопутних, морських та повітряних просторів під суверенітетом України", - наголосила Беца.

Крім того, вона повідомила, що МЗС звернеться до світового співтовариства з цього приводу.

"Ми, звичайно, поінформуємо міжнародне співтовариство про такі дії Російської сторони, і про загрозу застосування сили проти підрозділів збройних сил України, що перебувають на території України", - наголосила Беца.

"Російська сторона своїм неприкритим погрожуванням застосування сили, вчергове порушує міжнародні зобов'язання щодо територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, зокрема відповідно до статуту ООН, Гельсінського заключного акту ОБСЄ 1975 року, Будапештського меморандуму, Чиказької конвенції і інших міжнародних двосторонніх і багатосторонніх договорів", - наголосила Беца.

Як відомо, видання DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України, повідомило, що Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адмінкордону в Криму.

Міноборони РФ напередодні запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії в зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", - сказали в військовому відомстві РФ.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України.

Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з всіма міжнародними зобов'язаннями та договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Оксана Коваленко, УП