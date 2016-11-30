РФ погрожує Києву ракетним ударом через навчання поруч з Кримом – ЗМІ

У разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адміністративного кордону з Кримом Росія погрожує Києву ракетним ударом у відповідь.

Це випливає з листа Міністерства оборони РФ, адресованого військовому атташату у складі посольства України в РФ, повідомляє DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України.

В листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удар по українських пускових установках.

Як відомо, Міноборони РФ в п'ятницю запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії в зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", - сказали в військовому відомстві РФ.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України.

Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з всіма міжнародними зобов'язаннями та договорами у своєму суверенному повітряному просторі.