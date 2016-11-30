Пірати захопили судно з українцями і росіянами

На судно під панамським прапором Saronic Breeze напали пірати у водах Беніну поблизу Котону.



Як повідомляє Maritime Bulletin, оператором судна є грецька компанія.

"27 листопада судно активувало тривожну кнопку, після чого зв'язок з ним було втрачено. 28 листопада судно було помічено таким, що дрейфує в декількох десятках миль від місця нападу. І нарешті, 29 листопада, як стало відомо сьогодні, 30 листопада, пірати покинули судно у водах Нігерії, прихопивши із собою 3 заручників з екіпажу, швидше за все, старший комсклад", - сказано в повідомленні.

МЗС РФ повідомило, що в складі екіпажу 18 громадян РФ і 2 України.

Тепер, за даними бюлетеня, почнеться торгівля за заручників, платити буде судновласник.

"Зазвичай це (торгівля) триває 2-3 тижні, рідко більше. У всіх відомих випадках захоплення моряків-заручників нігерійськими піратами вони викуповувалися, і звільнялися живими і здоровими", - наголошується в повідомленні.

Посольство Беніну в РФ підтвердило факт захоплення судна з росіянами на борту в Африці, але зазначило, що це сталося поза територіальними водами країни, відзначає ТАСС.