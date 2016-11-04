Amnesty International дозволять повернутися у свій офіс в Москві

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 02:22

Група захисників прав людини Amnesty International зможе повернутися у свій офіс в Москві.

Про це повідомив голова ради з прав людини при президенті РФ Михайло Федотов, пише Reuters.

Він заявив, що мав зустріч із Путіним і обговорював це питання.

"Договір оренди був відновлений повністю. Вони (AI) матимуть можливість повернутися в офіс найближчим часом. Путін був проінформований про це," - сказав Федотов.

Незабаром після цього директор програми Amnesty International у Європі Джон Далхусен повідомив, що з групою зв’язався керівник департаменту майна міста Москва Володимир Єфімов, який заявив, що, ймовірно, сталася плутанина.

Він запросив членів групи на зустріч у понеділок 7 лисопада.

"Я б сказав, що це перспективно, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі і вирішення цього питання", - сказав Далхусен.

Як відомо, про опечатування свого єдиного у Росії офісу співробітники Amnesty International повідомили в середу. За їх словами, замки були зламані і замінені іншими.

Раніше в Кремлі заявили, що не мають інформації про опечатування офісу.

Amnesty International займається залученням уваги до порушень прав людини в різних країнах. В лютому організація у своїй щорічній доповіді розкритикувала ситуацію з дотриманням прав людини в Росії. На думку експертів Amnesty, в країні обмежується свобода вираження поглядів, зібрань та об'єднань, а НКО піддаються тиску.

Правозахисники вказували і на проблеми ЛГБТ-руху в Росії. Крім того, Amnesty регулярно критикувала дії російських військових у Сирії, відзначаючи бомбардування цивільного населення.

Раніше влада Москви пов'язала закриття офісу Amnesty International з тим, що правозахисники нібито не платили за оренду.

Теми: права людини Росія
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