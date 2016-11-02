Московский офис Amnesty International опечатали

Офис международной организации Amnesty International в столице Российской Федерации Москве опечатан.

Об этом написал сотрудник российского отделения Amnesty Иван Кондратенко в Facebook.

На двери офиса говорится, что получить доступ в помещение можно только при содействии департамента городского имущества Москвы, пишет Meduza.

"Замки выломаны (и вставлены новые), написано, что нужно обращаться в департамент городского имущества Москвы с письмом, чтобы вынести вещи. Все наши компьютеры, бумаги, личные вещи – все осталось там, за закрытыми дверьми", – написал Кондратенко.

"Судя по всему, приходили рано с утра - аккумуляторы для компьютеров только что перестали пищать, электричество отключено. Никакого письма, уведомления, даже звонка - ничего не было", – добавил он.

По слова Кондратенко, Amnesty арендовала там офис больше 20 лет.

"Первые часы мы пытались выяснить, что произошло. звонили по телефону, написанному на бумажке на двери, но на том конце провода - тишина. Звонили в департамент горимущества Москвы, но и там пока что ничего не знают", – отметил он.

"Мы платили по счетам аккуратно все двадцать лет – это был первый и пока что единственный офис Amnesty в России", – подчеркнул сотрудник правозащитной организации.