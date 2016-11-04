Полозов заявив, що його намагаються видавити за межі Криму

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 06:11

Російський адвокат Микола Полозов вважає, що російська влада хоче унеможливити його роботу в анексованому Криму.

Так він пояснює заплановане засідання підконтрольного Кремлю суду для проведення щодо нього слідчих дій, пише Крим.Реалії.

"Це спроба видавити мене за межі Криму, щоб ізолювати, щоб я боявся за свою свободу і життя, щоб я не приїжджав сюди. А потім, на моєму прикладі показати адвокатам, які захочуть виступити на захист прав людини у Криму, на захист інтересів кримських татар, що подібні заняття вкрай небезпечні. "Якщо ми можемо взяти відомого московського адвоката і так його плющити, то вас ми розітремо в порох" – такий меседж російська влада посилає всім тим, хто намагається захищати права кримських татар", – вважає Полозов.

8 листопада 2016 року в приміщенні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму відбудеться розгляд апеляційного подання прокурора про дозвіл слідчих дій щодо адвоката Полозова.

Микола Полозов – російський адвокат, виступає захисником у низці резонансних справ на території Росії і анексованого нею Криму, зокрема, справи заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Як відомо, після анексії у Криму відбуваються масові обшуки у незалежних журналістів, кримськотатарських активістів і членів Меджлісу.

Теми: Крим кримські татари ФСБ Росія
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