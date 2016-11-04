Геращенко: прикордонники ігнорують незаконний в'їзд артистів РФ в Україну

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 11:33

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко стверджує, що Прикордонна служба відповіла відпискою на її запит щодо перевірки можливого в'їзду в Україну артистами РФ, які незаконно виступали в Криму.

Про це вона повідомила у п'ятницю під час години запитань до уряду в Раді, звертаючись до МВС та МЗС.

Вона заявила, що деякі російські артисти незаконно виступають в Криму, а потім їдуть з концертами до Києва. Крім того, в Україну також в'їжджають особи, які були спостерігачами на так званих "праймеріз" на окупованих територіях Донбасу. З цього приводу вона надіслала запит до СБУ та прикордонної служби.

"І знаєте, те що я отримала від Прикордонної служби, просто вражає насправді, тому що там сказано наступне – у зв'язку з тим, що ви, пані Геращенко і інші народні депутати не вказали дати народження цих "лабухів" або тих людей, які підозрюються в незаконному порушенні кордону України для участі в цих "праймеріз" і що ви не вказали імена цих "лабухів" латинською транскрипцією, ми не будемо перевіряти їх в базі даних", – обурилася вона.

Також Геращенко заявила, що досі не порушена кримінальна справа проти російського пропагандиста Грема Філліпса, який у "сірій зоні" знущався з Володимира Жемчугова у вересні, під час передачі його з полону бойовиків українській стороні.

У відповідь представник МЗС пообіцяла розглянути це запитання. Вона допустила, що мова йде про "бюрократичну помилку".

У свою чергу Геращенко попросила не надсилати чергову відписку з цього приводу, а дійсно зайнятися захистом кордонів та створити для цього спеціальну групу в уряді.

"Якщо якась співачка чи циркачка співала в Криму, вона не має права співати в палаці "Україна". Потрібно просто виконувати закони України", – додала Геращенко.

Олег Шанковський, УП

Теми: Геращенко Крим Росія Прикордонна служба
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IP: 178.150.152.---TKorolkov04.11.2016 12:41
Пани Геращенко, вы не забыли, что занимаете пост заместителя председателя Верховной Рады Украины.
Вы почему-то ни разу не выступили в Раде и не заявили об этом и других бардаках, которые продолжили
вы и ваша партия после побега хама межигорского.
Вчера, 03 ноября 2016 года вы появились в Раде в 10 час 12 мин., а в 10 час.05 мин. проводилась
регистрация присутствующих в зале народных депутатов. Парадоксально, но факт, но в 10 час 05 мин
кто-то за вас нажал кнопку о вашем, якобе, присутствии в зале. Неужели кнопкодавством занимается сам пан Парубий?
И еще мой вам совет... Вы часто бываете за-границей и наверное слышали о дресс-коде. Верховная
Рада - не зал показа моды и украшений и не нужно показывать народу весь ваш гардероб и украшения,
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