Гройсман плутано розповів, де візьме кошти на підвищення "мінімалки"

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 11:40

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що в бюджеті є кошти для підвищення мінімальної зарплати з нового року – і це не призведе до інфляції.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання про те, де уряд планує взяти кошти на підвищення мінімальної зарплати.

"Уряд абсолютно професійно підійшов до питання збільшення мінімальної зарплати з 1 600 гривень до 3 200 гривень. І це тільки перший крок. І цей крок відбудеться за рахунок справедливої оцінки праці працівників, за рахунок детінізації, за рахунок справедливості, яку ми відновлюємо, враховуючи економічну ситуацію в країні і можливості державного бюджету", – сказав Гройсман.

"Починають людей лякати верстатами, друкуванням грошей і все інше – я хочу ще раз запевнити: рішення про підвищення зарплати до 3 200 гривень є абсолютно збалансованим і не потребує жодних верстатів, друкування грошей – і не призведе до будь-якого непланового розвитку інфляції в нашій країні", – заявив він.

"Ми вперше за багато років приймаємо рішення, яке дозволить прирівняти мінімальну заробітну плату від 3 200 гривень до реального прожиткового мінімуму. І це крок, який ми робимо для подолання бідності в нашій країні. Вистачить (досить – ред.) людям жити на копійки", – зазначив прем’єр.

"Гроші ці – я відповідально заявляю – в економіці є, і жодного тиску на різні сектори не відбудеться", – наголосив він.

Гройсман зазначив, що в Україні – одна з найнижчих "мінімалок" серед країн пострадянського простору. "Ми маємо це питання виправити і виправимо", – запевнив він.

Прем’єр нагадав, що з 1 грудня влада також підвищує мінімальну пенсію.

"Наступний наш крок – ми працюємо над створенням системи справедливого пенсійного забезпечення. І ми це зробимо", – заявив він.

"Шановні колеги, народні депутати, політики, не лякайте людей, на заводьте їх у стан безвиході. Коли ви говорите про те, що тут підвищать зарплату, а завтра буде інфляція… Не буде! Ситуація буде абсолютно контрольована", – закликав Гройсман.

"А той, хто говорить про те, що це призведе до негативних наслідків – потім хай вийде на цю трибуну, коли люди почнуть отримувати реальну зарплату, і вибачиться перед народом. Годі лякати тим, чого не існує", – додав він.

Прем’єр також запевнив, що є достатньо інструментів для того, щоб "забезпечити економічне зростання". І сподівається на підтримку парламенту.

"Сьогодні люди починають відновлювати виробництво в Україні. Досить бути сировинним придатком інших країн… Маємо виробляти національний продукт в Україні, маємо створювати тут додану вартість – люди мають отримувати роботу і нормальну зарплату", – сказав він.

Олена Рощенко, УП

Теми: зарплати бюджет Гройсман
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Коментарі — 4
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IP: 92.52.186.---vasyapupkin04.11.2016 13:18
Себастьян Амбросович:
А нащо їх підвищувати? До виборів багато пенсіонерів не доживе, на вибори вони ходять погано, голосують неправильно, несвідомийелекторат, можна їх побоку кинути. 25 років кожна рада родить податкові зміни а толку? Microsoft використовувати можна, а податкову систему американської економіки ні, специфіка не та виявляється.
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IP: 94.179.57.---Себастьян Амбросович04.11.2016 12:42
если минималка 3200,то какогожхуя пенсионерам не поднимают пенсии?
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IP: 94.179.57.---Себастьян Амбросович04.11.2016 12:40
гроші на підвищення «мінімалки» є,-за счет предпринимателей,потому что налоги у них вырастут вдвое,-половина из них,или даже все,закроются в 17 году.
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IP: 62.80.186.---грибник04.11.2016 12:30
Трендеть легко! Вопрос, откуда бизнес возьмет деньги на повышение зарплаты? Ответ простой: сокращение персонала - это раз. Перевод на пол-ставки - это два. Детенизация?!! Не смешите свою жопу, она и так смешная! Бизнес частично работает в тени, потому, что при свете работать возможности нет! Очередная непродуманная бредятина! Гройсманюга показывает, как не надо руководить государством!
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