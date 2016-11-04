Лещенко просить НАЗК перевірити Порошенка щодо вілли в Іспанії

Народний депутат Сергій Лещенко просить НАЗК перевірити декларацію. президента Петра Порошенка, який нібито не задекларував будинок в Іспанії та дорогі твори мистецтва.

Відповідний запит Лещенка як народного депутата під час засідання Ради зачитала перший віце-спікер Ірина Геращенко.

"Сергія Лещенка (запит – УП) до голови Нацагентства України із запобігання корупції щодо можливого ухилення президента України Петра Порошенка від декларування коштовних творів мистецтва та об’єктів нерухомості в Іспанії", - зачитала Геращенко.

Ще один запит Лещенка був адресований генпрокурору "щодо нібито незаконного заволодіння Житомирською кондитерською фабрикою" групою осіб, організованою народним депутатом Сергієм Пашинським.

Як відомо, раніше Лещенко заявляв, що Порошенко володіє маєтком в Іспанії та дорогими творами мистецтва, які не вказав у декларації.

Зокрема УП раніше писала, що Петра Порошенка помітили без охорони на відпочинку в Іспанії 8 березня 2016 року.

Ця вілла належить Порошенку? фото УП

За інформацією УП, отриманою з достовірних джерел, у Петра Порошенка є вілла в іспанському місті Марбелья, яка була куплена ним ще до президентства.

Українська правда