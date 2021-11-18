Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"

Американець та українка замовили замах на міністра Лещенка; журналістка Соколова опублікувала звіт розвідки, де операцію щодо вагнерівців називають "виконаною" — актуальні новини 18 листопада.

Про замах на міністра

Громадянин США і громадянка України замовили вбивство чинного міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка — про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, на якого готували замах, відповів, що його вбивство не допоможе уникнути кримінальної відповідальності щодо розкрадання землі.

Міністр також нагадав, що від початку його роботи в міністерстві до нього та членів його сімей надходило багато погроз, і цей процес він назвав "постійним", тому указом президента Володимира Зеленського в Лещенка була державна охорона.

Про "Вагнергейт"

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер" і той факт, що її фінальний етап було перенесений.

Радник глави ОП Михайло Подоляк відповів, що Соколова завдала цим "серйозного та болючого" удару по Україні.

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