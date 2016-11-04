Ситник: після втечі Онищенка "пустили хвилю" на мого заступника

Народні депутати шукають зачіпки, щоб позбавити заступника директора НАБУ Гізо Углаву українського громадянства.

Про це в інтерв'ю виданню "Мир", яке опублікувало НАБУ, розповів директор бюро Артем Ситник.

"Зараз вишуковується якась формальна зачіпка для того, щоби подати позов про визнання Указу президента про присвоєння Гізо Углаві громадянства України незаконним. І цим займається ряд народних депутатів", – уточнив Ситник.

На думку Ситника в такий спосіб тиснуть на його заступника.

"Я першого заступника не призначав на посаду до того часу, поки він не отримав громадянство України і поки я не переконався, що він відмовився від громадянства Грузії. Бо ми розуміли, наскільки це важливо. Це питання не з’явилося через 2 місяці після його призначення, через 4 місяці…", - сказав Ситник.

"Питання про позбавлення Углави українського громадянства постало після арешту топ-менеджменту ОПЗ і Нафтогазу, після того, як Онищенко, скориставшись своїм імунітетом, з країни виїхав, але дуже багато його подільників сидить під вартою", - сказав він.

За його словами після таких справ починають "пускати хвилю".

Як відомо, комісія з питань громадянства при президентові рекомендувала надати українське громадянство Углаві, як фахівцю, що проводив реальні реформи прокуратури Грузії, у грудні 2014 року.

У квітні 2015 року Ситник призначив його своїм першим заступником.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

В даний момент він перебуває у Британії.

Королівська прокуратура Британії заявила, що екстрадиції Онищенка нічого не заважає, і Україна може звернутися з відповідним запитом у будь-який момент.

Українська правда