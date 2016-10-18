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Справа Онищенка: У Британії заявили, що екстрадиції ніщо не заважає

Вівторок, 18 жовтня 2016, 08:22
Справа Онищенка: У Британії заявили, що екстрадиції ніщо не заважає

Зволікання з процедурою екстрадиції нардепа від "Волі народу" Олександра Онищенка не пов’язане із вимогами британського законодавства.

Про це повідомили у Королівській прокуратурі Великої Британії на запит DW. 

Згідно з повідомленням, українські правоохоронні органи можуть у будь-який момент звернутися до британських колег із запитом про екстрадицію втікача, попри те, що між Україною і Великобританією немає угоди про екстрадицію.

"Будь-яка країна з-поза меж Європейського Союзу може напряму звернутися із формальним запитом про екстрадицію до міністерства внутрішніх справ", - йдеться у відповіді прокуратури.

Українські правоохоронці вже кілька місяців очікують рішення Інтерполу щодо оголошення Онищенка у розшук.

У британській прокуратурі припустили, що єдиною причиною, чому Київ пішов цим шляхом, можуть бути вимоги українського законодавства щодо оголошення у міжнародний розшук перед поданням запиту про екстрадицію або бажання встановити місцезнаходження особи. 

При цьому зазначається, що у НАБУ не пояснили, чому до Великобританії не подано запит про екстрадицію нардепа-втікача. 

"За процедурою, ми не можемо розпочати процес екстрадиції без оголошення Онищенка в розшук", - зазначили у відповіді НАБУ. На уточнююче питання, про яку процедуру йдеться і з яких правових норм вона випливає, у бюро не відповіли. 

У НАБУ зазначають, що очікують рішення Інтерполу щодо оголошення Онищенка у розшук у жовтні.

Як відомо, 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Збитки оцінюються у суму понад 1,6 млрд гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкоВелика Британіяпрокуратура
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