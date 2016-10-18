Справа Онищенка: У Британії заявили, що екстрадиції ніщо не заважає

Зволікання з процедурою екстрадиції нардепа від "Волі народу" Олександра Онищенка не пов’язане із вимогами британського законодавства.

Про це повідомили у Королівській прокуратурі Великої Британії на запит DW.

Згідно з повідомленням, українські правоохоронні органи можуть у будь-який момент звернутися до британських колег із запитом про екстрадицію втікача, попри те, що між Україною і Великобританією немає угоди про екстрадицію.

"Будь-яка країна з-поза меж Європейського Союзу може напряму звернутися із формальним запитом про екстрадицію до міністерства внутрішніх справ", - йдеться у відповіді прокуратури.

Українські правоохоронці вже кілька місяців очікують рішення Інтерполу щодо оголошення Онищенка у розшук.

У британській прокуратурі припустили, що єдиною причиною, чому Київ пішов цим шляхом, можуть бути вимоги українського законодавства щодо оголошення у міжнародний розшук перед поданням запиту про екстрадицію або бажання встановити місцезнаходження особи.

При цьому зазначається, що у НАБУ не пояснили, чому до Великобританії не подано запит про екстрадицію нардепа-втікача.

"За процедурою, ми не можемо розпочати процес екстрадиції без оголошення Онищенка в розшук", - зазначили у відповіді НАБУ. На уточнююче питання, про яку процедуру йдеться і з яких правових норм вона випливає, у бюро не відповіли.

У НАБУ зазначають, що очікують рішення Інтерполу щодо оголошення Онищенка у розшук у жовтні.

Як відомо, 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Збитки оцінюються у суму понад 1,6 млрд гривень.