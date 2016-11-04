У Раду надійшло подання на Новинського

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 13:43

До Верховної Ради надійшло подання на притягнення народного депутата фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно отримав подання від Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Як завжди, невідкладно скерував на розгляд Регламентного комітету ВРУ", – повідомив він.

 

Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Регламентний комітет Верховної Ради має розглянути подання ГПУ не швидше, як через тиждень.

Сам Новинський вважає намір Луценка просити Раду дати дозволу на його переслідування політично мотивованим.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським"

Українська правда

Теми: Новинський Генпрокуратура
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