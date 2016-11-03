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Комітет візьметься за "справу Новинського" не раніше, ніж за тиждень

Четвер, 3 листопада 2016, 15:52

Регламентний комітет Верховної Ради розгляне подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції Опозиційний блок Вадима Новинського не швидше, як через тиждень.

Про це в коментарі УП заявив голова комітету Павло Пинзеник.

Він зазначив, що ще не отримав текст подання ГПУ.

"Прикинемо по строкам: він (Луценко - ред.) виставив на Facebook, значить воно до мене прийде до кінця тижня. Скоріше за все через тиждень - на пленарний", - сказав Пинзеник.

"Технологія дуже проста: одержує Подання Верховна рада, після того Новинському 5 днів на пояснення, він дає пояснення, призначаємо засідання комітету… Самі порахуйте, виходить якраз десь тиждень - на наступний пленарний", - сказав він.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського за узурпацію влади і вплив на українську церкву.

"Вадим Новинський проходить по епізоду узурпації влади на церкву як співучасник", - сказала речник Генпрокурора Лариса Сарган.

Згідно із інформацією на сайті Верховної Ради, наступний пленарний тиждень почнеться 15 листопада. 

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НовинськийЛуценкоарешт
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