В Європі кажуть, що "Євробачення" поки готує Аласанія

00
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 15:24

Екс-гендиректор Національної телекомпанії Зураб Аласанія до призначення наступника співпрацюватиме з Європейською спілкою мовників в питаннях підготовки до проведення "Євробачення-2017".

Про це повідомила Європейська спілка мовників, пише DW.

"Ми були заздалегідь поінформовані (про відставку Аласанії. - ред.) й отримали гарантії того, що Зураб Аласанія й надалі співпрацюватиме з нами щодо підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017", поки не передасть обов'язки своєму наступникові", - заявили в спілці.

Аласанія запевнив Європейську спілку мовників, що підготовка до конкурсу не зупиниться ні на один день, зазначив речник організації.

В спілці також зазначили, що саме український уряд через НТКУ несе основний фінансовий тягар проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Як відомо, 1 листопада Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням. Він не згоден з тим, що суспільне мовлення, яке має постати наступного року, буде недофінансоване на значну суму.

Кабінет міністрів на засіданні в середу дав Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення право звільнити голову Національної телекомпанії України Зураба Аласанію.

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко пояснив, що Аласанію не звільнили, оскільки Кабмін не має таких повноважень, а рішення може приймати лише комітет.

Разом з Аласанією написали заяви на звільнення його заступники. 

Європейська Мовна Спілка є організатором конкурсу "Євробачення".

Теми: Євробачення ЗМІ Європа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Стець: проведення Євробачення не зачепить бюджету Суспільного ТБ 3 листопада 2016, 09:26
Аласанія: на Євробачення забрали гроші у суспільного мовлення 1 листопада 2016, 14:43
Президента закликали заборонити заходи Євробачення у Софії Київській 13 жовтня 2016, 07:37
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Одіозний суддя під слідством задекларував мільйони готівки
Байден обговорив з Порошенком і Гройсманом незалежність НАБУ
Екс-голова Вищого госпсуду втік з України
В Генпрокуратурі досі чекають Порошенка на допит
Усі новини
"Молодість"

Підсумки фестивалю: родинний апокаліпсис зі щасливим фіналом

"Мустафа"

Фільм про Мустафу Джемілєва покажуть на міжнародних фестивалях