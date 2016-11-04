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Заступники Аласанії подали у відставку

П'ятниця, 4 листопада 2016, 13:59

Заступники генерального директора НТКУ Зураба Аласанії написали заяви на звільнення  

Про це генеральний директор НТКУ Зураб Аласанія повідомив у коментарі сайту "Суспільне мовлення".

"Кілька моїх заступників уже написали заяви на звільнення. Але я їх підписувати не буду. Не можна в цей момент повністю міняти весь менеджмент", – сказав він.

Зокрема, заяви написали заступник з координації діяльності філій НТКУ Михайло Шматов, заступник генерального директора з питань контенту Дар’я Юровська та заступник генерального директора з розвитку міжнародного співробітництва Вікторія Романова.

В Аласанії загалом є п’ять заступників. Окрім Михайла Шматова, Дарії Юровської та Вікторії Романової, є ще перший заступник генерального директора Олександр Харебін і заступник генерального директора з фінансово-економічних питань, державних закупівель та матеріально-технічного забезпечення Ганна Бичок.

1 листопада 2016 року генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням. Він не згоден з тим, що суспільне мовлення, яке має постати наступного року, буде недофінансоване на значну суму.

Кабінет міністрів на засіданні в середу дав Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення право звільнити голову Національної телекомпанії України Зураба Аласанію.

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Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко пояснив, що Аласанію не звільнили, оскільки Кабмін не має таких повноважень, а рішення може приймати лише комітет.

Українська правда

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Теми: телебаченняЗМІ
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