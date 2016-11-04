Українські політики їздять до кремлівського куратора сепаратизму – СБУ

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 15:44

Радник управління президента Росії у справах СНД, перший заступник помічника президента РФ Владислава Суркова Інал Ардзінба проводить зустрічі з деякими українськими політиками.

Про це на брифінгу в Одесі заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє УНІАН.

"Ми маємо інформацію про його зустріч з деякими політиками, які приїжджають з України. На жаль, це важко задокументувати, тому що це відбувається на території іншої держави. Але такі зустрічі відбуваються", – сказав Грицак.

Він не підтвердив чутки, тиражовані деякими сайтами, що Ардзінба найближчим часом відвідає Одесу.

"Такі чутки гуляли, але я слабо вірю, що Інал Ардзінба захоче приїхати в Одеський регіон. Хоча насправді він дійсно продовжує курирувати питання, і в 2015 році саме він був куратором проекту "Бессарабія", – зазначив Грицак.

Він додав, що запобігти створенню так званої "бессарабської народної республіки" вдалося завдяки трьом етапам зачистки в Одеському регіоні.

Грицак запевнив, що СБУ готова "зустріти" Ардзібу, якщо він приїде

Як відомо, Ардзінба підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме – в участі в терористичній організації "ДНР" та сприяння її діяльності.

В кінці жовтня 2015 року Ардзінба був оголошений в міжнародний розшук.

У травні тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що СБУ передала в Генпрокуратуру матеріали про причетність Владислава Суркова до скоєння злочинів на території України.

За словами Наливайченка, матеріали стосувалися не тільки Суркова, але і його першого помічника Ардзінби.

Теми: сепаратизм Росія Одеса СБУ
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Коментарі — 1
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk04.11.2016 17:00
Не можуть задокументувати!! СБУ напевно хоче, щоб хтось з них сидів та стенографував зустріч.
А як відносно того, щоб "деякими політиками" щось зажати в лещата і закручувати поки вони самі не
зрозуміють, що є поганими хлопчиками.,
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