Суд позбавив Семенченка звання майора
Київський апеляційний адмінсуд визнав законним наказ колишнього в. о. командувача Національною гвардією Миколи Балана про позбавлення народного депутата Семена Семенченка (фракція "Самопоміч") військового звання "майор резерву".
Про це повідомляє джерело в суді, передають Українські новини.
Таким чином, суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним і таким, що підлягає скасуванню наказ Балана про позбавлення Семенченка звання майора.
"Апеляційний суд визнав дії Нацгвардії законними і скасував рішення суду першої інстанції", - сказав він.
Як зазначило джерело, це рішення Київський апеляційний адміністративний суд оголосив у п'ятницю.
У січні Національна гвардія оприлюднила наказ про позбавлення офіцерського звання народного депутата Семена Семенченка ("Самопоміч").
Прокуратура заявляла, що депутат у серпні 2014 року використовував завідомо підроблені документи, зокрема тимчасове посвідчення офіцеру запасу на своє ім'я шляхом надання посадовим особам військової частини №3027 для прийняття його на службу у військовому резерві.
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Все вірно: у добровольців, які в тяжкий час для Вітчизни, ціною життя та своєю кров'ю захищали нашу землю, майорські звання забрати,а сцикунам,які цю землю москалям здавали- генеральські погони дарувати. Правільно Пєтя?