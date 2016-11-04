Суд позбавив Семенченка звання майора

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 17:41

Київський апеляційний адмінсуд визнав законним наказ колишнього в. о. командувача Національною гвардією Миколи Балана про позбавлення народного депутата Семена Семенченка (фракція "Самопоміч") військового звання "майор резерву".

Про це повідомляє джерело в суді, передають Українські новини.

Таким чином, суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним і таким, що підлягає скасуванню наказ Балана про позбавлення Семенченка звання майора.

"Апеляційний суд визнав дії Нацгвардії законними і скасував рішення суду першої інстанції", - сказав він.

Як зазначило джерело, це рішення Київський апеляційний адміністративний суд оголосив у п'ятницю.

У січні Національна гвардія оприлюднила наказ про позбавлення офіцерського звання народного депутата Семена Семенченка ("Самопоміч").

Прокуратура заявляла, що депутат у серпні 2014 року використовував завідомо підроблені документи, зокрема тимчасове посвідчення офіцеру запасу на своє ім'я шляхом надання посадовим особам військової частини №3027 для прийняття його на службу у військовому резерві.

Теми: Семенченко
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Коментарі — 2
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IP: 93.32.70.---koine04.11.2016 19:05
Alexandr Ilchenko:
Все вірно: у добровольців, які в тяжкий час для Вітчизни, ціною життя та своєю кров'ю захищали нашу землю, майорські звання забрати,а сцикунам,які цю землю москалям здавали- генеральські погони дарувати. Правільно Пєтя?
Питання тут навіть не у званні як такому, Семенченко без військової підготовки, без знання військової справи керував батальоном "Донбас", цей підрозділ поніс дуже великі втрати під час його керування. То може винуватий і Семенченко у таких втратах, бо не мав ні військових знань ні навичок?
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IP: 94.179.251.---Alexandr Ilchenko04.11.2016 18:24
Все вірно: у добровольців, які в тяжкий час для Вітчизни, ціною життя та своєю кров'ю захищали нашу землю, майорські звання забрати,а сцикунам,які цю землю москалям здавали- генеральські погони дарувати. Правільно Пєтя?
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