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Семенченка випустили під домашній арешт, ГУР просило відпустити його на війну

Олена Рощіна, Соня ЛукашоваВівторок, 21 червня 2022, 14:47
Семенченка випустили під домашній арешт, ГУР просило відпустити його на війну
Семен Семенченко, фото з його Facebook

Київський апеляційний суд змінив Семену Семенченку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, Головне управління розвідки Міністерства оборони просило відпустити командира батальйону "Донбас" боронити Україну. 

Джерело: рішення суду, озвучене на засіданні 21 червня, листи начальника ГУР Кирила Буданова до Київського апеляційного та Шевченківського районного судів

Деталі: 13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка. 

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У листах ішлося, що Семенченко "має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож "зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні". 

Буданов зазначив, що Семенченко неодноразово заявляв про бажання взяти участь в обороні держави, а верховний головнокомандувач Володимир Зеленський допускав залучення до оборони держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою чи відбувають покарання. 

Голова ГУР також вказав, що Семенченко звинувачується у злочинах, які не пов'язані з загрозою життю та здоров'ю громадян, і його провину не доведено. 

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Більшість обвинувачених у цій справі виконують обов’язок по обороні України зі зброєю в руках в офіційних підрозділах, наголосив Буданов 

Він додав, що родина Семенченка перебуває в Києві, а сам політик і боєць готовий повернутися до розгляду справи після закінчення воєнного стану. 

Головне управління розвідки Міноборони ініціювало розгляд питання про зміну запобіжного заходу та включення Семенченка до складу підрозділів ЗСУ з метою оборони держав, бо вважає, що користь від Семенченка в ЗСУ превалює над ризиками уникнення ним відповідальності.

ГУР обіцяє у випадку звільнення Семенченка з-під варти проконтролювати, щоб він прибув до військової частини і далі на фронт, а після закінчення бойових дій готове гарантувати участь Семенченка у судових процесах.

Київський апеляційний суд ухвалив задовольнити частково апеляційну скаргу захисника Семенченка і звільнити його під цілодобовий домашній арешт. 

На нього поклали обов’язки прибувати на вимогу суд й утриматися від спілкування зі свідками.

Повне рішення суду буде оприлюднено 23 червня.

Термін дії ухвали – 60 днів, до 19 серпня 2022 року. 

Цьому передувало: Суд арештував Семена Семенченка 26 березня 2021 року. 14 липня йому змінили запобіжний захід і замість арешту обрали цілодобовий домашній арешт, але вже 26 липня знову відправили під варту.

Передісторія:

  • 24 березня 2021 року СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ"). 
  • 29 вересня 2021 року слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо дев’яти осіб, серед яких був Семенченко. Йшлося про чотири статті ККУ (створення незаконних  воєнізованих формувань або участь у них; теракт незаконне поводження зі зброєю; порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)
  • 3 грудня 2021 року СБУ направила до Шевченківського райсуду Києва звинувачувальний акт у справі щодо дев’яти осіб, серед яких і Семен Семенченко.

Знати більше: Між партизанами і спецслужбами. Як пов'язані між собою "справа Семенченка", білоруські революціонери та українська розвідка

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Теми: Семенченкосудвійнарозвідка
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