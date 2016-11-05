Провезення товарів через лінію розмежування на Донбасі планується узаконити

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Субота, 5 листопада 2016, 07:11

Радник міністра у справах окупованих територій і переселенців Юрій Гримчак заявив, що список товарів, які офіційно можуть перетинати лінію розмежування на Донбасі - погоджується.

Про це він повідомив в ефірі проекту Радіо Свободи "Донбас.Реаліі".

За його словами, Україна багато втрачає в економічному і політичному плані від заборони перевезення товарів через лінію зіткнення на Донбасі.

"Є розуміння того, що, наприклад, продукти харчування можна перевозити через лінію розмежування тому, що ми частково втрачаємо економічно і політично. Список погоджується. Він буде оприлюднений. Можна буде частково зняти якісь питання щодо товарів, які перетинають лінію розмежування незаконно", - зазначив Гримчак.

Чиновник відзначає, що товари, які незаконно ввозять на територію Донбасу, підконтрольну сепаратистам, не є контрабандою.

"Це називається незаконне переміщення товарів через лінію розмежування. Коли я чую контрабанда, то це, по-перше, юридично неправильно, по-друге, контрабанда існує через кордони між країнами, які визнані. У нас немає там кордонів з якоюсь іншою країною. Там така сама Україна, тільки тимчасово окупована територія", - сказав він.

Теми: Донбас АТО
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