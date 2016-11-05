Ситник: Два нардепи попросили НАБУ перевірити е-декларації колег, ще один - свою

До Національного антикорупційного бюро звернулися два народних депутата з проханням перевірити електронні декларації своїх колег, а депутат В'ячеслав Костянтинівський (позафракційний) попросив перевірити його е-декларацію.

Про це 5 листопада повідомив директор НАБУ Артем Ситник у ході відкритої дискусії на тему "Особливості діяльності НАБУ та міжнародний досвід боротьби з корупцією".

"Два народних депутата написали звернення на своїх колег ... Ще один написав, щоб його перевірили", - сказав Ситник, говорячи про подані до Бюро звернення щодо перевірки е-декларацій.

Ситник уточнив, що нардеп, який попросив перевірити свою декларацію - Константиновський, імена двох інших нардепів він не назвав.

Інтерфакс-Україна