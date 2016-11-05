Сытник: Два нардепа попросили НАБУ проверить е-декларации коллег, еще один - свою

34 просмотра
1
Суббота, 5 ноября 2016, 11:11

В Национальное антикоррупционное бюро обратились два народных депутата с просьбой проверить электронные декларации своих коллег, а депутат Вячеслав Константиновский (внефракционный) попросил проверить его е-декларацию.

Об этом 5 ноября сообщил директор НАБУ Артем Сытник в ходе открытой дискуссии на тему "Деятельность НАБУ и международный опыт борьбы с коррупцией".

"Два народных депутата написали обращение на своих коллег ... Еще один написал, чтобы его проверили", - сказал Сытник, говоря о представленных в Бюро обращениях по проверке электронных деклараций.

Сытник уточнил, что нардеп, который попросил проверить свою декларацию - Константиновский, имена двух других нардепов он не назвал.

Интерфакс-Украина

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.36.98.---Даниил Кривенко05.11.2016 11:29
Очередное представление для приезжих.
Типа, вот какие мы белые и пушистые, проверьте еще раз. "Ці руки нічого не крали"
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Хуг: На Донбассе за неделю было 8 тысяч нарушений тишины
СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры
Суд лишил Семенченко звания майора, но капитана оставил
В Черкассах жгут шины: не нравится будущий председатель Нацполиции области
Все новости
Афиша на 4-6 ноября

Последняя уличная еда в сезоне, арт-экскурсия и масса концертов

ко Дню письменности

Украинский язык - это сексуально