Консультативна місія ЄС хоче розширення повноважень НАБУ, НАЗК і САП

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Субота, 5 листопада 2016, 16:49

Голова Консультативної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас виступає за розширення повноважень НАБУ, НАЗК та САП.

Про це він заявив у суботу на відкритій дискусії з журналістами та громадськими діячами, організованій КМЄС та НАБУ, повідомляє сайт Консультативної місії ЄС.

Згадавши про нещодавнє подання електронних декларацій в Україні, Ланчінскас зазначив, що високий рівень кількості заповнених декларацій серед найвищих посадовців – позитивний знак, за що їх слід похвалити.

За його словами, це лише перший крок, оскільки, щоб боротьба з корупцією була справді успішною, такі антикорупційні установи, як НАБУ, НАЗК та САП, мають отримати повноваження та ресурси та діяти незалежно відповідно до законодавства.

"Єдині, хто виграють від неповноцінного функціонування цих установ або міжвідомчого суперництва – злочинці", - сказав голова КМЄС.

Він також наголосив на особливій ролі журналістів та громадських активістів у боротьбі з корупцією.

Як повідомлялося, раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що хвиля загального обурення корупцією, пов'язана з оприлюдненням електронних декларацій чиновників, свідчить про необхідність зберегти і розширити повноваження НАБУ, а також створити антикорупційний суд.

Українська правда

Теми: ЄС НАБУ НАЗК корупція
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