З дачі Пшонки зникли мармурові леви - журналіст

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Субота, 5 листопада 2016, 19:55

З дачі екс-генпрокурора Віктора Пшонки зникли два мармурові леви, що стояли перед входом до будинку.

Про це повідомила у суботу в Facebook журналіст Наталя Тарасовська.

З дачі Пшонки зникли леви
З дачі Пшонки зникли леви
Всі фото з Facebook Тарасовської

"З дачі Пшонки вкрали двох останніх мармурових левів", - написала вона, додавши, що ще в липні леви були на місці.

Ще в липні леви були на місці
Ще в липні леви були на місці

Як відомо, Пшонка зник з України під час подій Євромайдану 2014 року. Перебуває в розшуку.

Востаннє він з’являвся на публіці 13 квітня 2014 року у російському місті Ростов-на-Дону, де він давав прес-конференцію разом із колишнім президентом Віктором Януковичем та екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

Після втечі з України та цієї прес-конференції Пшонка жодного разу не коментував обвинувачення Генпрокуратури України.

У Генпрокуратурі журналістам розповіли, що Пшонці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та оголошено у розшук.

Але кримінальне провадження щодо розкрадання 69 мільйонів гривень, виділених для ремонту приміщень ГПУ, зупинене, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду, а його місцезнаходження невідоме.

"Решта епізодів злочинної діяльності Пшонки розслідується", – йдеться у листі Генеральної прокуратури на запит програми "Схеми".

Журналісти програми нещодавно з'ясували, що родина Пшонки вивезла свій ювелірний бізнес із міста Краматорськ до Криму після анексії українського півострова Росією.

Українська правда

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Коментарі — 3
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IP: 212.92.233.---Basta1305.11.2016 20:58
пшонка потихоньку перевозит свое добро в рашку... чего и следовало ожидать.
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IP: 130.180.218.---Миколай Хомич05.11.2016 20:48
Вікна відкриті на провітрування......... пустоти приміщення. В журналістському репортажі - розслідуванні разом з Каськовим було показано, що приміщення розграбовані ......але начеб - то опечатані. Чому держава не забезпечила збереження тих цінностей, які були у приміщенні ??????? Хто понесе відповідальність за викрадене ????? НІХТО !!!!!!!!!!! ЧОМУ ??? В україні НЕ має Генерального прокурора України, не має державних виконавців судових рішень щодо майна перебіжчиків. Є повальна корупція у владних інституціях та покривання злодіїв та бездіяльних посадових осіб.
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IP: 178.150.152.---TKorolkov05.11.2016 20:21
Ищите этих львов на виллах и дачах депутатов. прокуроров, судей, администрации президента, кабмина... которые воруют все. Беспредел начатый хамом межигорским достиг апогея.
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