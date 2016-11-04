Родина Пшонки перевезла ювелірний бізнес до Криму – "Схеми"

Родина колишнього генерального прокурора часів президентства Віктора Януковича – Віктора Пшонки вивезла свій ювелірний бізнес із міста Краматорськ до Криму після анексії українського півострова Росією.

Про це йдеться у розслідуванні "Золото Пшонки" програми "Схеми".

Журналісти з’ясували, що восени 2014 року в Севастополі відкрилося ювелірне підприємство ТОВ "Ювелірний завод "Золотий стандарт".

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб Росії, його засновником є Євгенія Фріга (Бурова) – дружина Михайла Бурова. Останній був помічником колишнього народного депутата України Артема Пшонки – сина Віктора Пшонки. Саме на Бурова був оформлений ювелірний бізнес родини Пшонок у Краматорську до Революції гідності та до анексії Криму.

Структура ювелірного бізнесу, пов'язаного з Пшонкою, у Севастополі в Криму

Так, за часів президентства Януковича родина Пшонки контролювала декілька ювелірних підприємств у Краматорську Донецької області: "Укрзолото", "Золото" та "Бомонд преміум", йдеться в розслідуванні.

Особисто Віктор і Артем Пшонка їхніми власниками не були. Засновниками ТОВ "Торговий дім Укрзолото" виступали кілька осіб, серед яких Михайло Буров – помічник депутата Артема Пшонки.

Побувавши в Краматорську, журналісти "Схем" виявили, що воєнні дії на Донбасі змусили багатьох місцевих ювелірів закрити виробництво і вивезти обладнання в інші регіони. Не став винятком і бізнес родини Пшонки. За місцем реєстрації фірми "Бомонд Преміум" розповіли, що ювелірного заводу там уже немає.

А місцеві ювеліри зазначили, що обладнання з краматорських ювелірних заводів родини Пшонки було вивезено до Криму.

Востаннє Віктор Пшонка з’являвся на публіці 13 квітня 2014 року у російському місті Ростов-на-Дону, де він давав прес-конференцію разом із колишнім президентом Віктором Януковичем та екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

Після втечі з України та цієї прес-конференції Пшонка жодного разу не коментував обвинувачення Генпрокуратури України.

У Генпрокуратурі журналістам розповіли, що Пшонці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та оголошено у розшук.

Але кримінальне провадження щодо розкрадання 69 мільйонів гривень, виділених для ремонту приміщень ГПУ, зупинене, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду, а його місцезнаходження невідоме.

"Решта епізодів злочинної діяльності Пшонки розслідується", – йдеться у листі Генеральної прокуратури на запит програми "Схеми".

Радіо Свобода