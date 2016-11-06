Комісія перевірятиме кандидатів у ДБР на поліграфі

Усі кандидати на пост голови та членів Державного бюро розслідувань пройдуть перевірку поліграфом.

Про це повідомила партнерка юридичної фірми, учасниця конкурсної комісії ДБР Тетяна Сліпачук, передає Громадське.

"Цей конкурс є першим з точки зору застосування поліграфа. Ні в якому конкурсі до цього поліграф не застосувався як етап. Стосовно відбору до ДБР — це вимога законодавства до кожного співробітника. Це дуже складний процес. Тести показали, що люди дуже різні і відношення до конкурсу дуже різне", — сказала вона.

За словами Сліпачук, керівництво нового органу буде обрано після співбесід, які мають розпочатися 14 листопада.

Відзначимо, що ДБР має остаточно перебрати на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури.

Як повідомлялося, конкурсна комісія з відбору керівництва Державного бюро розслідувань остаточно відмовилася допустити начальника департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюка до конкурсу на посаду директора бюро.

Із 10 травня до 8 червня комісія приймала документи від кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, його першого заступника та заступника.

Документи на посади керівництва Державного бюро розслідувань подав 81 кандидат.

Станом на 18 жовтня залишилось 64 кандидати, які претендують на три найвищі посади в ДБР.

Водночас, я повідомляли "Українські новини" з посиланням на інформоване джерело, найбільш імовірним кандидатом на посаду директора Державного бюро розслідувань є головний військовий прокурор Анатолій Матіос.