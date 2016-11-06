У Харкові в ДТП за участю маршрутки загинуло 3 людей
У Харкові на вул.Гвардійців Широнінців, 49 пізно ввечері в суботу сталася аварія за участю маршрутного автобуса і автомобіля Chevrolet Cruze.
Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Харкова, ДТП сталося в суботу близько 22.45.
"За попередніми даними, в результаті аварії загинули три пасажири Chevrolet. До лікарні були доставлені водій авто і шість пасажирів автобуса", - йдеться в повідомленні.
Інформація про загиблих, постраждалих та обставини зіткнення встановлюється - на місці працює слідчо-оперативна група.
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