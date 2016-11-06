У ДПСУ розповіли, скільки прикордонників покарано за корупцію

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Неділя, 6 листопада 2016, 15:37

З початку поточного року за результатами перевірок у ДПСУ для подолання корупції до адміністративної відповідальності притягнуто 373 особи, за корупцію - 7, до дисциплінарної - 3209, звільнено 93 працівника ДПСУ.

Про це 6 листопада повідомили у Держприкордонслужбі за підсумками заходів, спрямованих на подолання корупції. 

"Від початку року було здійснено 2497 перевірок несення служби прикордонними нарядами, з них - у 65 випадках у співробітників ДПСУ було виявлено кошти. Також було ініційовано 1993 службові розслідування, внесено до ЄРДР 229 випадків правопорушень, 182 з них - за ознаками корупції", - повідомили у відомстві. 

Також з початку року зафіксовано понад 800 випадків надання громадянами неправомірної вигоди.

"Суми коштів, від яких відмовляються прикордонники, становлять тисячі, а іноді й десятки тисяч гривень", - зазначили у ДПСУ.

За всіма випадками прикордонники направили до поліції для внесення до ЄРДР повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

Українська правда

Теми: корупція кордон
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