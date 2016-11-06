У США висміяли "загравання" Трампа до Путіна

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Неділя, 6 листопада 2016, 19:08

В американському шоу Saturday Night Live показали поцілунок кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, "Трамп", роль якого виконує актор Алек Болдуін, критикував "Клінтон" (актриса Кейт Маккіннон) за те, що вона використовувала приватний поштовий сервер для службового листування на посаді держсекретаря, пише УНІАН.

В образі Трампа актор цілує спочатку співробітника ФБР, якого Клінтон звинувачує в упередженості і бажанні допомогти Трампу стати президентом США.

Після цього "Клінтон" переходить на тему взаємин "Трампа" і Путіна, але той відповідає, що не знайомий з ним. У цей момент у кадрі з'являється актор в образі президента Росії з голим торсом, отримує від Трампа поцілунок і зникає. 

На заклики "Клінтон" обговорити цей факт "ведуча" телеканалу CNN, яку грає Сесілі Стронг, відповідає, що це "може означати що завгодно" і змінює тему.  

Як відомо, Хілларі Клінтон звинувачувала Трампа у його "заграванні" з російським президентом за його прихильні коментарі на адресу Путіна, а той у свою чергу "скорегував" свої висловлювання, заявивши, що "не любить Путіна, але й не ненавидить його"

Теми: США вибори Путін
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