У Чорногорії звинуватили "руських націоналістів" у спробі теракту в країні
У Чорногорії заявили, що мають факти і докази причетності "руських націоналістів" до спроби теракту у день парламентських виборів 16 жовтня.
Про це заявив головний спеціальний прокурор Чорногорії Мілівой Катніч, повідомляє російський ТАСС.
"У нас немає ніяких доказів, що держава Росія до цього причетна, але у нас є факти і докази того, що йдеться про "руських націоналістів", Вираз "націоналісти" я використовую у негативному значенні, а план був - зупинити Чорногорію на її євроатлантичному шляху, особливо завадити її вступу до НАТО. Це була початкова місія", - заявив він.
За словами прокурора, для підготовки теракту було сформовано групу з громадян Сербії, Чорногорії і Росії. Організатори цієї групи, націоналісти з Росії, вважали, що "владу у Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Міло Джукановичем не можна змінити шляхом виборів, а потрібно скинути силою".
"Для цього насильницького повалення законно обраного уряду вони сформували злочинну організацію, яка планувала здійснити теракт 16 жовтня о 23 годині вечора", - заявив Катніч.
Як відомо, 16 жовтня у Чорногорії було заарештовано 20 громадян Сербії за підозрою у підготовці терактів.
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