У Чорногорії звинуватили "руських націоналістів" у спробі теракту в країні

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Неділя, 6 листопада 2016, 20:34

У Чорногорії заявили, що мають факти і докази причетності "руських націоналістів" до спроби теракту у день парламентських виборів 16 жовтня. 

Про це заявив головний спеціальний прокурор Чорногорії Мілівой Катніч, повідомляє російський ТАСС

"У нас немає ніяких доказів, що держава Росія до цього причетна,  але у нас є факти і докази того, що йдеться про "руських націоналістів", Вираз "націоналісти" я використовую у негативному значенні, а план був - зупинити Чорногорію на її євроатлантичному шляху, особливо завадити її вступу до НАТО. Це була початкова місія", - заявив він.

За словами прокурора, для підготовки теракту було сформовано групу з громадян Сербії, Чорногорії і Росії. Організатори цієї групи, націоналісти з Росії, вважали, що "владу у Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Міло Джукановичем не можна змінити шляхом виборів, а потрібно скинути силою".

"Для цього насильницького повалення законно обраного уряду вони сформували злочинну організацію, яка планувала здійснити теракт 16 жовтня о 23 годині вечора", - заявив Катніч.

Як відомо, 16 жовтня у Чорногорії було заарештовано 20 громадян Сербії за підозрою у підготовці терактів.

Теми: вибори Росія Чорногорія
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Коментарі — 1
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IP: 195.242.80.---val mashtak 06.11.2016 21:47
Черногорцам следовало бы зарубить себе на носу, что никакие эти руSSкаи националисты не руськие. К Руси отношения не имеют. На самом деле все они кацапы: Уйло – вепс; Сурков – чечено-аид; Лавров – армяно-тбилисский аид; Вайно – Руководитель АП РФ – таллинский аид; Кириенко (Израитель) – его 1 зам – сухумский аид; Вова Хромосомный – черкасский аид;
Шойгу Кожеедович – монгол; МоторылО, М. Ломоносов, Чазов, В. Леонтьев... – коми; Б. Ельцин, С. Собянин... – манси; Валентина Матвиенко (Тютина), Кирилл Гундяев, Степан Эрзя, В. Шукшин, Л. Русланова, О.Маскаев... – эрзя (мокша);, митрополит Антоний, А. Горький, Ф. Шаляпин, В. Чапаев, В. Ключевский, А. Маресьев, Н. Кадышева, патриарх Никон, протопоп Аввакум... – мордвины; Алябьевы, Аракчеевы, Арсеньевы, Ахматоваы, Булгаковы, Бунины, Годуновы, Державины, Достоевские, Кантемировы, Карамзины, Куракины, Курбатовы, Кутузовы, Милюковы, Мичурины, Рахманиновы, Салтыковы, Татищевы, Тимирязевы, Третьяковы, Тургеневы, Ушаковы, Чаадаевы... – из татар.
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