Адвокат: Суддя, який засуджував Майдан, отримав згоду від ВККС
Суддя Київського апеляційного адмінсуду Володимир Мельничук, попри те, що приймав рішення проти Майдану, пройшов кваліфікаційне оцінювання Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Про це написав адвокат Роман Маселко у Facebook .
"Суддя Майдану" пройшов кваліфікаційне оцінювання ВККС та вже спокійно довічно буде продовжувати вершити "правосуддя" та отримувати підвищену заробітну плату. І не простий суддя, а той, який підтримав сумнозвісне рішення про заборону Майдану", - написав Маселко.
За його словами, рішення щодо Мельничука ВККС прийняла 03 листопада, в той час, коли ВРУ приймала закон про Вищу раду правосуддя.
"Суддя Мельничук В.П., разом з суддею Лічевецький І.О. не побачили жодних порушень у Постанові судді Саніна Б.В., якою було заборонено Майдан з 01.12.13 по 07.01.14", - нагадав він.
Маселко наголосив, що тимчасова спеціальна комісія вирішила, що судді Санін, Мельничук та Лічевецький мають бути звільнені за порушення присяги (рішення від 24 вересня 2014 року № 4/02-14).
"Але спочатку ВРЮ, а от тепер ВККС вирішили, що ці судді не лише не підлягають покаранню, але й відповідають усім трьом критеріям (компетентність, добросовісність, етика поведінки), достойні називатися суддями та можуть продовжувати здійснювати правосуддя", - обурився адвокат.
Він також нагадав, що саме про цей випадок три члени ВРЮ (2 доктори наук та суддя ВСУ) написали окрему думку, де вказали наступне:
"Свавільні рішення судів у справі № 826/19020/13-а [щодо заборони мирних зібрань у центрі Києва на межі 2013 і 2014 років] мали надзвичайно тяжкі наслідки, на наш погляд – найтяжчі із числа всіх рішень про обмеження права на мирні зібрання, що були ухвалені під час Революції гідності".
Він припустив, що кваліфікаційне оцінбвання пройде і суддя Санін.
"І хто тепер скаже, що до думки громадськості під час судової реформи будуть дослухатись" – обурився Маселко.
"Якщо депутати в законі про Вищу раду правосуддя не наділять Громадську раду доброчесності реальними повноваженнями, судова реформа стане лише фікцією, як і намагання очистити суди через попередні закони. І відповідальними за це будуть депутати та президент", - наголосив він.
Українська правда
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