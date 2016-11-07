Саакашвілі поки що не планує залишати Одесу

00
1
Понеділок, 7 листопада 2016, 13:16

Губернатор Одеської області залишатиметься на своїй посаді, поки президент не підпише його заявку про відставку.

Про це УП заявила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

"Зараз Міхеїл Саакашвілі залишається в Одесі. Поки заяву президент не підписав, він голова ОДА. Крім того у нього тут свої справи в лишати регіон поки що він не збирається", – сказала вона.

Чиж пообіцяла уточнити більше деталей про наміри губернатора згодом.

Як відомо, у понеділок Саакашвілі повідомив, що подав заяву про відставку. Він мотивував це тим, що центральна влада підтримує корупціонерів Одеської області.

Також він додав, що був приголомшений статками, які чиновники вказали у своїх електронних деклараціях.

Сам Саакашвілі задекларував нерухомість в Грузії, два годинники, орендовану кімнату в Одесі та 48 тисяч євро готівкою.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Саакашвілі Одеська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СААКАШВІЛІ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ 7 листопада 2016, 12:38
В Одесі закрили "гордість Саакашвілі" 2 листопада 2016, 23:39
Сакварелідзе облили зеленкою у Харкові 1 листопада 2016, 19:51
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 79.135.193.---MM207.11.2016 13:25
Да, кацапской радости щас будут полные штаны..)
Давай, пеця, давай.
Давай кубівих-гончаренок-гелетеїв-луценок замість НЕЧИСЛЕННИХ реально працюючих і порядних людей.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Саакашвілі поки що не планує залишати Одесу
За добу в зоні АТО поранено 5 бійців – штаб
СААКАШВІЛІ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ
Новинський переніс повернення до України на день
Усі новини
Улюбленці

З дітьми варто говорити про смерть домашніх тварин

День міста і свято села

Скільки коштують "безкоштовні" концерти українських артистів