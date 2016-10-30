Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі має понад 7 тисяч "квадратів" землі і живе у чужій кімнаті

Неділя, 30 жовтня 2016, 19:33

Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі задекларував об'єкти нерухомості загальною площею 7 417 кв. м у Грузії, а також 48 тис. євро готівкою в 2015 році.

Про це свідчать дані, наведені посадовцем у електронній декларації за 2015 рік, повідомляють Українські новини.

Відповідно до інформації в декларації, Саакашвілі володіє в Грузії земельними ділянками 6 820 кв. м і 500 кв. м, а також житловим будинком 97 кв. м.

Також голова Одеської ОДА задекларував наручні годинники Rolex Deepse stainless steel і Hublot classic fusion.

В Одесі він користується кімнатою 54 кв. м, власником якої є третя особа.

У звітному році губернатор одержав 38 601 гривню зарплати.

На рахунку в банку Societe General Саакашвілі зберігає 57 тис. доларів і 129 950 гривень у Державному Ощадному банку.

Дружина Саакашвілі Сандра Елізабет Рулофс задекларувала володіння квартирою 280 кв. м у Грузії й 13 тис. євро на рахунку в банку.

Також у декларації Саакашвілі вказав приналежні синові Ніколозу 35 тис. євро на рахунку в банку ING.

Пізніше Саакашвілі у Facebook зазначив, що не вніс у декларацію квартиру дружини, оскільки вона була подарована їй батьком цього року.

"Хотів внести маленьку квартиру, яку подарував моїй дружині її батько, в їх рідному місті на півдні Голландії, в замін подарованої ним же 16 років тому квартири в Тбілісі, на яку проросійський уряд олігарха Іванішвілі наклав арешт, але юристи сказали, що все придбане у поточному році потрібно вносити в декларацію тільки в наступному", - написав він.

"А так маємо те, що маємо, за майже 20 років державної служби ми так і не встигли розбагатіти, однак бюджет Грузії за час мого президентства виріс в 11 разів, пенсія - в 12 разів, а економіка більш ніж в 3 рази. Я вважаю, що це прямо пропорційно тому, що ані я, ані майже ніхто з наших колишніх чиновників, за дуже рідким винятком, не стали багатіями", - вважає екс-президент Грузії.

"Ми повинні привести в нашій Україні до влади людей, які будуть займатися не набиванням кишень, а будівництвом нової, найуспішнішої в Європі держави, якою повинна стати Україна і якою вона обов'язково стане нашими спільними зусиллями", - додав він.

Як відомо, 29 травня 2015 року президент України Петро Порошенко надав громадянство екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, а 30 травня призначив головою Одеської ОДА.  

За підсумками 2014 року Саакашвілі задекларував доходи у сумі 97 тис. доларів. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїСаакашвіліОдесаГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
декларації
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Як Україна збирається виконувати антикорупційні обіцянки МВФ, щоб отримати транш
Останні новини
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
Усі новини...
Реклама: