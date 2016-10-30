Саакашвілі має понад 7 тисяч "квадратів" землі і живе у чужій кімнаті

Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі задекларував об'єкти нерухомості загальною площею 7 417 кв. м у Грузії, а також 48 тис. євро готівкою в 2015 році.

Про це свідчать дані, наведені посадовцем у електронній декларації за 2015 рік, повідомляють Українські новини.

Відповідно до інформації в декларації, Саакашвілі володіє в Грузії земельними ділянками 6 820 кв. м і 500 кв. м, а також житловим будинком 97 кв. м.

Також голова Одеської ОДА задекларував наручні годинники Rolex Deepse stainless steel і Hublot classic fusion.

В Одесі він користується кімнатою 54 кв. м, власником якої є третя особа.

У звітному році губернатор одержав 38 601 гривню зарплати.

На рахунку в банку Societe General Саакашвілі зберігає 57 тис. доларів і 129 950 гривень у Державному Ощадному банку.

Дружина Саакашвілі Сандра Елізабет Рулофс задекларувала володіння квартирою 280 кв. м у Грузії й 13 тис. євро на рахунку в банку.

Також у декларації Саакашвілі вказав приналежні синові Ніколозу 35 тис. євро на рахунку в банку ING.

Пізніше Саакашвілі у Facebook зазначив, що не вніс у декларацію квартиру дружини, оскільки вона була подарована їй батьком цього року.

"Хотів внести маленьку квартиру, яку подарував моїй дружині її батько, в їх рідному місті на півдні Голландії, в замін подарованої ним же 16 років тому квартири в Тбілісі, на яку проросійський уряд олігарха Іванішвілі наклав арешт, але юристи сказали, що все придбане у поточному році потрібно вносити в декларацію тільки в наступному", - написав він.

"А так маємо те, що маємо, за майже 20 років державної служби ми так і не встигли розбагатіти, однак бюджет Грузії за час мого президентства виріс в 11 разів, пенсія - в 12 разів, а економіка більш ніж в 3 рази. Я вважаю, що це прямо пропорційно тому, що ані я, ані майже ніхто з наших колишніх чиновників, за дуже рідким винятком, не стали багатіями", - вважає екс-президент Грузії.

"Ми повинні привести в нашій Україні до влади людей, які будуть займатися не набиванням кишень, а будівництвом нової, найуспішнішої в Європі держави, якою повинна стати Україна і якою вона обов'язково стане нашими спільними зусиллями", - додав він.

Як відомо, 29 травня 2015 року президент України Петро Порошенко надав громадянство екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, а 30 травня призначив головою Одеської ОДА.

За підсумками 2014 року Саакашвілі задекларував доходи у сумі 97 тис. доларів.

Українська правда