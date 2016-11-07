Деканоідзе про відставку: Якщо я прийму рішення, ви дізнаєтеся першими

00
0
Понеділок, 7 листопада 2016, 17:21

Глава Національної поліції Хатія Деканоідзе ухилилася від прямої відповіді на питання, чи планує вона продовжувати працювати на своїй посаді.

Про це вона сказала в понеділок на брифінгу в Києві, присвяченому річниці створення Нацполіціі.

"Якщо і коли я буду приймати таке рішення, ви дізнаєтеся про це першими", – сказала вона.

Глава Національної поліції також прокоментувала відставку начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Вона зазначила, що знала про його рішення і шкодує про нього.

"Завжди сумно, коли чесні поліцейські залишають свою посаду", – сказала вона.

Деканоідзе пов'язує відставку Лорткіпанідзе зокрема з наслідками переатестації поліції в Одеській області, коли в обласному управлінні утворилося близько 25% вакансій.

Варто відзначити, що Деканоідзе просила журналістів задавати питання виключно по темі брифінгу.

Як відомо, в понеділок зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Трохи пізніше глава Одеської області Михайло Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митному просторі, гроші на який "розікрали".

Валентина Романенко, УП

Теми: поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
УПЦ МП: невідомі закидали "коктейлями Молотова" храм у Павлограді 7 листопада 2016, 15:07
МВС покликало на діалог активістів, які протестують проти призначення Лютого 7 листопада 2016, 14:36
Начальник поліції Одеської області подав у відставку 7 листопада 2016, 09:25
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Уряд погодить заяву Саакашвілі про звільнення, коли вона надійде
Саакашвілі може очолити нову партію вже в лютому - нардеп
Аласанію офіційно звільнили з НТКУ
У Порошенка сказали, коли підпишуть звільнення Саакашвілі
Усі новини
Музика

Куди зникають гурти. "Димна Суміш"

День міста і свято села

Скільки коштують "безкоштовні" концерти українських артистів