Місія ОБСЄ не може потрапити в деякі райони Донбасу через міни

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Понеділок, 7 листопада 2016, 21:59

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що не має доступу до ділянок розведення сил і засобів в районах Первомайськ-Золоте, Станиці Луганської та Петрівського-Богданівки.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook місії.

"Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петровське/Богданівка – ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - сказано у прес-релізі.

В ОБСЄ підкреслили, що готові і можуть спостерігати за процесом розведення сил і засобів, але для цього потрібен доступ.

"СЦКК має сприяти гарантуванню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - заявили в місії.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас
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