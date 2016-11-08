США: Російські "гуманітарні паузи" не покращують ситуації в Алеппо

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Вівторок, 8 листопада 2016, 02:36

Одностороннє введення Росією так званих "гуманітарних пауз" або тимчасового припинення вогню в районі сирійського Алеппо не свідчить про намір покращити ситуацію в цьому місті, де продовжуються запеклі бої.

Таку позицію висловив у понеділок у Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер, передає Укрінформ.

"Ви напевно також бачили повідомлення, що Росія вирішила продовжити одностороннє припинення вогню в Алеппо. Ми вітаємо будь-які паузи у бойових діях в цьому місті та припинення насильства, навіть тимчасове", - зауважив представник Держдепу.

У цьому зв'язку він висловив переконання, що не бачить "жодних ознак, що існує хоч якийсь намір покращити ситуацію в Алеппо".

Подібну позицію щодо дій Росії у Сирії офіційні представники в Вашингтоні озвучують не вперше.

Теми: Сирія США Росія
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