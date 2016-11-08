Настоятель Києво-Печерської Лаври продає свій особняк за $ 1,3 млн

На сайті нерухомості виявлено оголошення про продаж за 34 млн гривень маєтку настоятеля Києво-Печерської Лаври владики Павла.

Про це написав журналіст "Схем" Михайло Ткач у facebook.

"Настоятель Києво-Печерської Лаври владика Павло, схоже, продає той самий маєток під Києвом. Точної адреси в оголошенні немає, але на фото будинок один в один з тим, який я вперше знайшов і зняв в далекому 2012-му. Тоді владика так і не покликав нас в гості, але тепер можна оцінити не тільки екстер'єр, а й інтер'єр. Ціна на сайті: 34 190 000 грн або 1 300 000 $ ", - розповів журналіст.

Згідно з оголошенням, загальна площа будинку становить 580 кв.м. він повністю мебльований італійськими та англійськими меблями, ремонт виконаний в класичному стилі з використанням дорогих матеріалів.