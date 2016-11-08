Бойовики "ЛНР" взяли в заручники фанатів "Зорі" – джерело

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Вівторок, 8 листопада 2016, 11:17

Бойовики терористичного угрупування "ЛНР" взяли в заручники чотирьох фанатів футбольного клубу "Зоря".

Про це у вівторок повідомляє видання ЛІГА.net, посилаючись на джерело, що проживає в окупованому Луганську.

"Хлопці з ультрас "Зорі", серед яких Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров зараз сидять у підвалі", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, фанатів "Зорі" бойовики звинувачують нібито в створенні підпільного батальйону "Азов" і шпигунстві.

За інформацією видання, кілька днів тому терористи також взяли в заручники хлопця, який зробив селфі з українським прапором у себе на лоджії і поділився фото зі своєю знайомою. "Вона його просто здала бойовикам", – відзначило джерело.

Як повідомлялося раніше, в полон до бойовиків так званої "ЛНР" потрапив суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко, який їхав у непідконтрольний українським військовим Краснодон на похорон батька.

Теми: Луганськ тероризм
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Коментарі — 1
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IP: 92.112.166.---nestor198008.11.2016 11:38
Це подібно на трагедію Норд-Осту у будинку Театрального центру на Дубровці (Москва). ... Захоплення заручників відбулося 23 жовтня 2002 року. Путін знов буде визволяти. - пустить нервово паралітичний газ і всіх своїх терористів задушить, та застрелить?
Але тільки не фанатів Донецького Шахтаря із Львова. Вони терористам Путіна більше не по зубах. Вони тепер точно знають, що спочатку в Державі має бути сміття-переробний завод, (як в Нью-Йорку) і лише після того (правильної утилізації сміття), можна будувати в місті новий стадіон Арена за мільярди доларів.
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