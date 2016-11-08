Боевики "ЛНР" взяли в заложники фанатов "Зари" – источник

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Вторник, 8 ноября 2016, 11:17

Боевики террористической группировки "ЛНР" взяли в заложники четырех фанатов футбольного клуба "Заря".

Об этом во вторник сообщает издание ЛІГА.net, ссылаясь на источник, проживающий в оккупированном Луганске.

"Ребята из ультрас "Зари", среди которых Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров сейчас сидят в подвале", – сказал собеседник агентства.

По его словам, фанатов "Зари" боевики обвиняют якобы в создании подпольного батальона "Азов" и шпионаже.

По информации издания, несколько дней назад террористы также взяли в заложники парня, который сделал селфи с украинским флагом у себя на лоджии и поделился фото со своей знакомой. "Она его просто сдала боевикам", – отметил источник.

Как сообщалось ранее, в плен к боевикам так называемой "ЛНР" попал судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко, который ехал в неподконтрольный украинским военным Краснодон на похороны отца.

Темы: Луганск терроризм
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IP: 92.112.166.---nestor198008.11.2016 11:38
Це подібно на трагедію Норд-Осту у будинку Театрального центру на Дубровці (Москва). ... Захоплення заручників відбулося 23 жовтня 2002 року. Путін знов буде визволяти. - пустить нервово паралітичний газ і всіх своїх терористів задушить, та застрелить?
Але тільки не фанатів Донецького Шахтаря із Львова. Вони терористам Путіна більше не по зубах. Вони тепер точно знають, що спочатку в Державі має бути сміття-переробний завод, (як в Нью-Йорку) і лише після того (правильної утилізації сміття), можна будувати в місті новий стадіон Арена за мільярди доларів.
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