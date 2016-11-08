У Криму розглядають апеляцію одного із затриманих у Бахчисараї

У так званому Верховному суді окупованого Росією Криму розглядається апеляція кримського татарина Марлена Асанова, одного затриманих під час масових обшуків 12 травня 2016 року в Бахчисараї.



Про це повідомляє у вівторок в своєму Facebook адвокат, що представляє інтереси кримських татар, Еміль Курбедінов.



"На даний момент у Верховному суді Криму розглядається апеляційна скарга Марлена Асанова. Директор кафе Салачик, Бахчисарай. Суд першої інстанції оштрафував його на 20 тис. рублів за участь в мітингу", – пише захисник.



Йдеться про масові обшуки в Бахчисараї під час яких громадські активісти прибули на місце проведення обшуків і арештів.



Під час цих рейдів були заарештовані жителі Бахчисарая, обвинувачені у "справі Хізб-ут Тахрір", а також Ільмі Умеров був доставлений в ФСБ, нагадує Курбедінов.



Він також зазначив, що Асанов не єдиний, кого притягають за цими подіями до адміністративної відповідальності.



Як відомо, в травні 2016 року в Бахчисараї під приводом боротьби з "Хізб ут-Тахрір" ФСБ РФ провела обшуки і затримання.



Зокрема масовий обшук пройшов в кафе Салачик.



Українська правда