В Крыму рассматривают апелляцию одного из задержанных в Бахчисарае

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Вторник, 8 ноября 2016, 11:37

В так называемом Верховном суде оккупированного Россией Крыма рассматривается апелляция крымского татарина Марлена Асанова, одного задержанных во время массовых обысков 12 мая 2016 года в Бахчисарае.

Об этом сообщает во вторник в своем Facebook адвокат, представляющий интересы крымских татар, Эмиль Курбединов.

"В настоящий момент в Верховном суде Крыма рассматривается апелляционная жалоба Марлена Асанова. Директор кафе Салачик, Бахчисарай. Суд первой инстанции оштрафовал его на 20 тыс. руб. за участие в митинге", – пишет защитник.

Речь идёт о массовых обысках в Бахчисарае во время которых гражданские активисты прибыли на место проведения обысков и арестов.

Во время этих рейдов были арестованы жители Бахчисарая, обвиняемые по "делу Хизб-ут Тахрир", а также Ильми Умеров был доставлен в ФСБ, напоминает Курбединов.

Он также отметил, что Асанов не единственный, кого привлекают по этим событиям к административной ответственности.

Как известно, в мае 2016 года в Бахчисарае под предлогом борьбы с "Хизб ут-Тахрир" ФСБ РФ провела обыски и задержания.

В частности массовый обыск прошел в кафе Салачик.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары
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IP: 92.112.166.---nestor198008.11.2016 12:07
Цю всю. державну політику в РФ можна характеризувати як повільне удушення всього і вся.. - А що дійсно - спішити їм нікуди і не зовсім немає ніякої потреби гнати. Скаржся, так би мовити, хоч роками - і хоч самому Богу на Землі. Всі правила цивілізованого удушення на ніби збережені.
А придивишся глибше, - рабовласники банально продукують нових рабів. Із непокірних масово штампують зломлених рабів.
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