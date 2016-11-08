Мельничук намагався виправити у своїй декларації трильйон на 10 млн

Депутат від "Волі народу" Сергій Мельничук просить НАЗК надати йому можливість виправити вказаний в електронній декларації про доходи за 2015 рік розмір готівкових коштів з 1 трильйона гривень на 10 млн гривень.

Про це йдеться у зверненні депутата до НАЗК, текст якого мають "Українські новини".

Звернення, адресоване голові НАЗК Наталії Корчак, було передано в агентство 3 листопада.

У ньому Мельничук зазначає, що станом на 3 листопада термін, відведений для внесення змін і виправлень у декларацію, ще не закінчився, а самостійно скористатися даним правом депутат не може, оскільки поле "Подати виправлену декларацію" в системі не активно.

Згідно із законом, після подання електронної декларації декларанти можуть протягом 7 днів внести в неї зміни, подавши виправлену. При цьому виправлену декларацію можна подати тільки один раз.

Основну декларацію Мельничук подав 29 жовтня. Таким чином, він мав право внести до неї зміни до 6 листопада.

Станом на 13:00 вівторка у реєстрі значаться дві декларації Мельничука (одна, друга), однак в обох зазначений 1 трильйон готівкою.

Як відомо, кримінальна відповідальність за подачу чиновниками недостовірних даних у деклараціях про доходи настає у разі, якщо такі відомості відмінні від достовірних на суму понад 250 розмірів мінімальної зарплати (на даний момент – 1 450 гривень), тобто 362 500 гривень.