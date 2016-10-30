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Екс-"айдарівець" Мельничук задекларував 1 трильйон гривень готівкою

Неділя, 30 жовтня 2016, 01:10

Екс-комбат "Айдара" і народний депутат від групи "Воля Народу" Сергій Мельничук задекларував один трильйон гривень готівкою (більш $38 млрд).

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік.

При цьому слід зазначити, що депутатська зарплата за рік склала 73 478 гривень.

Також нардеп задекларував квартиру в Вінниці в 65 кв.м та земельну ділянку у Вінницькій області 2450 кв. м.

Крім того, в е-декларації Мельничука вказані два авто: Jeep Grand Cherokee 1994 року випуску і ГАЗ 2411 1988 року випуску.

Члени сім'ї в декларації не вказані.

Можливо, Мельничук зробив помилку при заповненні е-декларації, вказавши трильйон гривень, або пожартував таким чином.

Раніше у коментарі журналістам Мельничук заявляв, що має намір задекларувати трильйон гривень, щоб довести недоліки системи е-декларування. 

За словами Мельничука, в нього були ці гроші (трильйон гривень). 

"Я це задекларую, щоб показати, що будь-який громадянин України, а не лише олігарх, може задекларувати готівку, яка в нього зберігалася, і за це потім не буде нести відповідальність", - заявив тоді Мельничук.

Нагадаємо, що нардеп Володимир Парасюк вказав годинник майже за 8 000 гривень, який, згідно з е-декларації йому подарував Святий Миколай.

Українська правда

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Теми: деклараціїАйдар
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