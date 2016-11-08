Філатов розповів про складні стосунки з Коломойським

Стосунки мера Дніпра Бориса Філатова та олігарха Ігоря Коломойського погіршилися після того, як екс-лідер УКРОПу Ганнадій Корбан потрапив у СІЗО.

Про це Філатов розповів "Українській правді" в рамках проекту "Один день з…".

"Не розумію, що відбувається. Кажу щиро, є ірраціональне речі. Для мене вони почалися з моменту, коли сидів пан Корбан. До пори до часу не можу говорити зайвого, але у мене було багато питань, чому на той момент партійне керівництво повело себе саме таким, а не іншим чином", – говорить він.

На пряме запитання журналістів УП, чи є у нього конфлікт з олігархом, мер Дніпра відповів:

"Я можу сказати так: зі слів людей, які представляються від його імені, у мене з ним є конфлікт. Але у мене з ним зараз немає ніяких відносин".

"Чи можна це розглядати, як конфлікт – я не знаю. Ці люди не говорять про причини. Не розумію і я, можу домислювати, що мене хочуть побудувати, повернути в сім'ю, але тільки членом сім'ї я ніколи не був", – додав він.

Філатов також зауважив, що востаннє зустрічався з Коломойським в жовтні 2016 року в Києві.

"Приїхав, розповів йому про регіональний розвиток, проблеми децентралізації. Він мені говорив, що в партії ("УКРОП" - ред.) збираються робити упор на місцевих регіональних лідерах. Палиця в Луцьку, Шевченко на Франківщині, ти в Дніпрі, ще хтось. Я кажу – так-так", – переказав мер суть розмови.

У той же час Філатов розповів про проблеми з місцевим аеропортом, в якому заправляє Коломойський.



"У мене дві проблеми в Дніпрі – (будівництво доріг) і аеропорт, але його прибираємо за дужки, бо розуміємо, хто там господарює".



На уточнююче запитання Філатов відповів:



"Ну як хто, всі ж розуміють хто. Компанія "Дніпроавіа" або МАУ (акціонер Ігор Коломойський - УП), чи як вона там називається".

Філатов нарікає на відсутність в місті лоукостів, турецьких авіаліній, високу вартість – за ціною іноді в 12-14 тис грн – перельотів з Дніпра до Києва. На думку мера, аеропорту потрібен другий термінал. Тоді через нього зможуть літати лоукости, а через інший компанія "Дніпроавіа".

На заперечення журналістів УП, що в сусідньому Запоріжжі убитий аеропорт і один термінал і при цьому є і лоукост, і турецькі авіалінії. Тож, можливо, справа не в терміналі, а в тому, що компанія "Дніпроавіа" не пускає інших авіаперевізників, мер зазначив: "Ви самі відповіли на питання".



Українська правда