Апеляційний суд зобов'язав почати розгляд справи Пасішника

00
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 13:44

Апеляційний суд Києва зобов'язав Солом'янський райсуд почати розгляд справи колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника.

Про це "Українським новинам" сказала прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Ярова.

"Вчора суд задовольнив нашу скаргу і скасував рішення суду першої інстанції про повернення обвинувального акту", – повідомила вона.

Таким чином, Апеляційний суд ухвалив почати судовий розгляд справи.

Прокурор також зазначила, що на даний момент стосовно Пасішника діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як відомо, 4 серпня Солом'янський райсуд повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обвинувальний акт щодо Пасішника як складений з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу.

Детективи Національного антикорупційного бюро встановили факт здійснення Пасішником в період з 25 січня по 1 лютого незаконного впливу на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення Пасішника заступником міністра економіки.

Сам Абромавічус пов'язав це зі спробами депутата від БПП Ігоря Кононенка отримати вплив на міністерство і подав у відставку.

Пасішник заперечує всі звинувачення.

Теми: суд Абромавичус
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Львів'янина засудили до 3 років через сепаратистські пости в інтернеті 8 листопада 2016, 13:34
Медведчук виграв суд у Парубія 8 листопада 2016, 12:44
Суд заарештував всю нерухомість у резиденції "Межигір'я" – ЗМІ 8 листопада 2016, 11:01
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко дав зрозуміти, що прийме відставку Саакашвілі
Парубій передав матеріали на Медведчука в ГПУ
Медведчук виграв суд у Парубія
ГПУ: Нацполіція не зливала відео у справі про вбивство Шеремета
Усі новини
Фото

Що буде, якщо будь-якій людині у світі сказати, що вона прекрасна

Музика

Куди зникають гурти. "Димна Суміш"