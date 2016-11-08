Порошенко підтримав флеш-моб на улюблену українську пісню

У Facebook набирає обертів флеш-моб на улюблені українські пісні користувачів у зв’язку з тим, що кожна четверта пісня в радіоефірі України відтепер має бути українською.

Його ініціювала депутат від "Народного фронту", голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Флеш-моб уже підтримав і президент України Петро Порошенко.

Цим флеш-мобом Сюмар хоче спростувати думку, що українських пісень не вистачить на таку квоту, що вони гіршої якості тощо.

"Цим флешмобом ми покажемо всім: українська пісня є, українська культура є, і це значить, що Україна буде. Попри всі труднощі. Бо мова і культура – це основа" – заявила вона й закликала долучатися до акції відомих політиків і громадян.

"Я сподіваюся, що до цього флеш-мобу приєднається і президент Петро Порошенко, і перша Леді, яка завжди підтримує такі проекти, і Арсеній Яценюк, і Олександр Турчинов, і Володимир Гройсман, і Олег Ляшко, і Юлія Тимошенко і Оксана Сироїд і багато інших... Бо українська культура – це те, що об'єднує нас всіх... І, повірте, українці хочуть знати, що ви слухаєте і що має відгук у ваших душах", – зазначила Сюмар.

Вона зізналася, що її донька змалечку засинала лише під "Дикі танці" Руслани Лижичко.

А поширила пісню "Повертайся живим" у виконанні сестер Тельнюк та гурту Kozak System.

Петро Порошенко у Facebook підтримав її ініціативу й поширив пісню "Веселі, брате, часи настали" гурту "Океан Ельзи".

"Маємо зробити так, щоб української пісні було якнайбільше – на радіо, на телебаченні і, звичайно, в соціальних мережах також", – зазначив він.

Президент процитував слова пісні: "Та нам з тобою своє робити – відкрити очі і далі йти! І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити. Хто ж тоді, як не ми, брати?!".

"Приєднуйтеся, поширюйте, популяризуйте українську пісню. Бо "хто ж тоді, як не ми"! – закликав Порошенко.

Олена Рощенко, УП